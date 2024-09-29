نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى وزوجها خالد حميدة أبرز الحاضرين في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا كشفت فيه تفاصيل دورته السابعة، وذلك بأحد الفنادق بمنطقة التحرير.



وكان أول الحضور للمهرجان الفنانة بشرى برفقة زوجها خالد حميدة، ويعتبر هذا هو نفي قاطع لشائعات انفصالهما.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى، مسلسل "طبيبة شرعية" وهو من نوعية مسلسلات ال 20 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول طبيبة شرعية وما تواجه من مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها أثناء القيام بعملهم، وتأثير تلك الأحداث على واقع حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل “طبيبة شرعية”

يشارك في بطولة مسلسل "طبيبة شرعية" مجموعة من النجوم ومنهم: نضال الشافعي، بشرى، ياسر علي ماهر، مروة عبد المنعم، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، فراس سعيد، عابد عناني، لقاء سويدان، أيمن عزب، ياسمين جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: محمد الغيطي، وإخراج: شادي أبو شادي.