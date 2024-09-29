نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في دورته السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا كشفت فيه تفاصيل دورته السابعة، وذلك بأحد الفنادق بمنطقة التحرير.



وكان أول الحضور للمهرجان الفنانة بشرى برفقة زوجها خالد حميدة، المخرج يسري نصر الله والمنتج محمد حفظي.

تكريم محمود حميدة

وفي سياق آخر أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.