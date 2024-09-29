مجدي الهواري يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ما وجه لزوجته رسالة رومانسية، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "الهواري" صورة لزوجته وعلق عليها قائلًا:" ربنا يديمك يا ست البنات يا محترمة با أصيلة بحبك".

منشور مجدي الهواري

آخر أعمال مجدي الهواري

ويذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي الهواري الدرامية، هو مسلسل "دايما عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

أبطال وصناع مسلسل "دايما عامر"

وشارك في بطولة مسلسل "دايما عامر" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: لبلبة، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، هبة حسن، ميمي جمال، سينتيا خليفة، فريال يوسف، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.



أحداث مسلسل "دايما عامر"

وتدور أحداث المسلسل حول انتحال عامر شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.