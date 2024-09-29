تعرف على موعد ومكان عزاء زوجة إسماعيل فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد ومكان عزاء زوجته، التي وافتها المنية، أول أمس الجمعة، وتم تشييع الجثمان صباح أمس السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور عدد كبير من الفنانين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فرغلي" عبر خاصية الاستوري:" عزاء المغفول لها بإذن الله زوجتي يوم الإثنين الموافق 30 / 9 بمسجد الحامديه الشاذليه".

منشور إسماعيل فرغلي

آخر أعمال إسماعيل فرغلي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

وشارك في بطولة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، إسماعيل فرغلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.