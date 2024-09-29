الفنانة شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.. الإثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة يستضيف برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، الفنانة والنجمة شيرين، وذلك الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

تفاصيل لقاء شيرين مع عمرو الليثي

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة التي تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ لعب الباليه حتى الآن.

كما تتحدث شيرين عن من قام باختيار اسم شيرين لها ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الأصلي وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.





كذلك تتطرق النجمة عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحيه "المتزوجون"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

شيرين في “واحد من الناس”

آخر أعمال شيرين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين الفنية، هو مشاركتها في مسلسل “أشغال شقة” بطولة الفنان هشام ماجد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.





أبطال وصناع مسلسل “أشغال شقة”



وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين،مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالددياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

أحداث مسلسل "أشغال شقة"

دارت أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسدشخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

