سر تصدر غادة عبدالرازق للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة غادة عبدالرازق، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما نشرت مجموعة من الصور لها،عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت خلالهما وهي مرتدية فستان جينز جرئ، وأرفقت بالصور تعليقًا، قائلة:" لقد أمضيت وقتًا رائعًا في عرض الليلة الماضية".

منشور غادة عبدالرازق

آخر أعمال غادة عبدالرازق

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق في السينما، هو فيلم "تاني تاني"، الذي تم عرضه مؤخرا في جور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "تاني تاني"



وشارك في بطولة فيلم فيلم "تانى تانى" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم "تاني تاني"

وتدورأحداث فيلم "تاني تاني" حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

آخر أعمال غادة عبدالرازق في الدراما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق في الدراما، هو مسلسل "صيد العقارب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب"



ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.



أحداث مسلسل “صيد العقارب”



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.