بصور من الكواليس.. صلاح عبدلله يروج لمسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان صلاح عبدلله لأحدث أعماله الدرامية، وهو مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "watch it”، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شارك صلاح عبدلله جمهوره بصور من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "كواليس مسلسل تيتا زوزو، يعرض كل يوم من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء على قناة dmc وwatch it ".

وأضاف:"نسألكم الفاتحه والدعاء للمنتجين الراحلين حسام شوقي وتامر فتحي".

منشور صلاح عبد الله

أحداث مسلسل “تيتا زوزو”



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل “تيتا زوزو”





مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.