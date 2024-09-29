لهذا السبب.. روجينا تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة روجينا، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة لها برفقة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد حلمي، أثناء دراستهم في معهد فنون مسرحية.

وأرفقت بالصورة تعليقًا، قائلة:" سنة أولى في معهد فنون مسرحية،أول رحله في المعهد بعد شهر من الدراسة،قيمه الاشتراك 15جنيه،الدكتورة سميرة محسن المشرفة على الرحلة، الصوره دى تجمع 3 نجوم، نجم في فن الديكور نجمين من اهم نجوم الوطن العربي، ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم".

منشور روجينا

آخر أعمال روجينا

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا الفنية، هو مسلسل "سر إلهي"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.