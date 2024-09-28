نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة... حسن الخلعي يسخر من خسارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر الفنان حسن الخلعي من هزيمة النادي الأهلي أمام فوز فريقه المفضل الزمالك، وذلك خلال مباراة مثيرة أقيمت في الأراضي السعودية.



وقد عبّر حسن الخلعي عن سعادته، وشارك جمهوره بصورة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" وده كان حال الأهلاوية بعد خسارة السوبر".

فوز الزمالك على نظيرة الأهلي



وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

آخر أعمال حسن الخلعي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الخلعي حمص وحلاوة، وقد يشارك به عددًا من النجوم منهم محمود الليثي وأمينة، وأحمد صيام وسامي مغاوري وأوكسانا، من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.

