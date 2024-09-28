نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك للملكي العظيم.. نور محمود ينهئ الزمالك بالسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.



وهنأ الفنان نور محمود نادي الزمالك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا:"يا حبيبي.. يا حبيبي يا زمالك يا حبيبي، مبرووووووك للملكي العظيييم الزماااااالك ".



أحدث أعمال نور محمود



يعرض لنور محمود الآن مسلسل "تيتا زوزو"،يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

تفاصيل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



آخر أعمال نور محمود





وكان آخر أعمال الفنان نور محمود، هو مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد