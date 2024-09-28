نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سارة سلامة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألف عملية بحث، وذلك بعدما خطفت أنظار متابعيها، في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت سارة مجموعة من الصور مع كلبها، وعلقت عليهم قائلة:" شمشونى"، وتفاعل جمهورها على تلك الصور، وانهالت عليها التعليقات.

منشور سارة سلامة

آخر أعمال سارة سلامة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، والذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "الأجهر"

وشارك في بطولة مسلسل "الأجهر"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أحداث مسلسل "الأجهر"

ودارت أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.