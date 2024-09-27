أحمد جمال يهنئ نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.

تهنئة أحمد جمال



وحرص أحمد جمال على تهنئية نادي الزمالك بالفوز من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا:"مبروك لنادي الزمالك الفوز بالسوبر الأفريقي،

و هارد لك للنادي الأهلي وجمهوره ".

أحدث أعمال أحمد جمال

طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان "اليوم بقى بتاعنا" عبر قناته الرسمية بيوتيوب.

تفاصيل الأغنية



والأغنية من كلمات محمود كلازا والحان شادي حسن وتوزيع محمد شفيق.



كلمات الأغنية



ما تفكّلنا التكشيرة وتبطل دم تقيل عامل بالونة كبيرة وبتنفخ فيها كتير اعتبر الحزن مجاش فكّك متحبكهاش ما تقولنا نكتة جديدة لو حتى منسمعهاش ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا على إيه تفكّر ما تكبر وتقضي اليوم الغاز فرفش بقى يالا وهزر فرحك مبيستناش حوّش زعلك بعدين عيشلك ف الدنيا يومين اليوم مخصوص معمولك متفصّل للحلوين ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا.