نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يتضامن مع الشعب اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضمن الفنان محمد الشرنوبي مع الشعب اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» من خلال أغنية «من قلبي السلام التي أطلقها عبر صفحته الشخصية، اليوم الجمعة.

https://www.instagram.com/reel/DAa-7QstNqJ/?igsh=MWhhbDFibTA1OTMzaw==

محمد الشرنوبي يتضامن مع الشعب اللبناني

وشارك محمد الشرنوبي، مقطع فيديو لأغنية من قلبي السلام التي يتضامن بها مع لبنان، معلقا عليها قائلا: «من قلبي سلامٌ لبيروت، وقبلة للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار».

آخر أعمال محمد الشرنوبي

وكان اخر اعمال محمد الشرنوبي، هي أغنية ملكة زمانك، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وجاءت وأغنية حالي لـ محمد الشرنوبي، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.

كلمات اغنية حالي

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايز أعيش في دنيا

انت مش فيها ثانية

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز أعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع

وفينك انتي فين

جمالك البديع

الشوق عدى الحدود

الشوق فوق الفظيع

شاريكي ومش هبيع

وحالي يصعب عليكي حالي

لو تسالي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر حالي

وآه يا حبيبه

آه آه

آه يا حبيبه

آه

ما بينا مية حكاية

هقول إيه ولا إيه؟

انا عارف ان انتي عارفه

بحبك قد إيه

وزعلتك كتير

لكن قلبك كبير

وهتسامحي وتمحي

فراق طويل كتير

وحالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر حالي

وآه يا حبيبه

آه آه

آه يا حبيبه آه