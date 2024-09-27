نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج مجدي الهواري رسالة خاصة لزوجته دنيا عبد المعبود من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام

كتب مجدي الهواري:' ربنا يديمك يا ست البنات يا محترمة با أصيلة بحبك.

كان آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسلسل “ دايما عامر” إنتاج كامل أبو علي وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، هبة حسن، ميمي جمال، سينتيا خليفة، فريال يوسف، كريم عفيفي

وفي سياق منفصل، أعلن المخرج مجدي الهواري، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقته، وتشييع جثمانها ظهر امس.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة..لها منا الفاتحة".