خاص| سلوى عثمان: "استعنت بمصحح لهجة في حكيم باشا ومصطفى شعبان فنان محترم ويحب فنه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة سلوى عثمان لتصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” والذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

وكشفت سلوى عثمان تفاصيل دورها في مسلسل “حكيم باشا” في تصريح خاص لـ “دوت الخليج"، تجسد شخصية زوجة عم مصطفى شعبان اسمها "شوشه"، سنكتشف خلال العمل هل الشخصية شريرة ولا طيبة.

وعن التحضيرات للعمل قالت: “قمنا بعمل بروفة وقرأنا الورق لأن المسلسل صعيدي فطبعًا بيكون من المهم الاهتمام باللهجة، لأن بالطبع الصعيدي فيه اختلاف في اللهجات ليس كل بلد تتكلم مثل الاخرى".

أما عن تكرار التعاون مع مصطفى شعبان، علقت سلوى قائلة:"مصطفى شعبان شخصية جميلة جدًا وفنان محترم بيحب فنه وشغله وبيحب زملائه مثل كل الفنانين الذين تعاونت معاهم، وفي اجتهاد كبير جدًا في العمل، وأعتقد أنه أول مرة يخوض دور صعيدي، وطبعًا مهتم جدًا أنه يذاكر الشخصية كويس جدًا، وإن شاء الله سيكون المسلسل دمه خفيف".

وتابعت: "الشخصيات لأنه مكتوب أقرب للكوميدي أكثر من أن يكون تراجيدي ولكن بالطبع في مواقف وصعوبات، ومعنا سهر الصايغ ودينا فؤاد بنات جميلة وفنانات محترمة وأعتقد أن دينا فؤاد لم تخوض تجربة تجسيد شخصية صعيدية ولكن سهر قامت بالفعل وشخصيتها لطيفة جدًا والشخصيات كلها مكتوبة حلوة الحمدلله".

قصة مسلسل “حكيم باشا”

وتدور قصة المسلسل حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، التي يدخل فيها مصطفى شعبان تلك المنطقة، وسيقدم الأحداث في 30 حلقة.



أبطال مسلسل حكيم باشا

ومن المقرر أن يشارك في المسلسل نخبة من النجوم والفنانين من بينهم دينا فؤاد، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، وأحمد صيام، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

ويقوم حاليًا أبطال المسلسل بالتحضير من خلال حضور جلسات عمل إلى جانب المخرج أحمد خالد امين والمؤلف محمد الشواف.