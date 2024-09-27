نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحميد يدير أعمالًا مشبوهة ليلًا في ديبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

من خلال شخصية ستريو يجسد النجم الصاعد أحمد عبد الحميد دور شخصية النصاب الذي يبدأ يومه بحلول الليل في فندق لاستضافة الحيوانات، حيث يحول الفندق إلى ملهى ليلي ويمارس من خلاله أعمالًا مشبوهة، مثل النصب والاحتيال والقمار، وذلك ضمن أحداث مسلسل الرعب الكوميدي ديبو الذي يُعرض على منصة يانجو بلاي Yango Play.



لا يتردد ستريو في إلحاق الأذى بأي شخص يعطل مصالحه أو يفسد عليه عمله بالملهى الليلي، فعندما يفاجأ بقدوم ديبو (محمد أنور) إلى الفندق ليلًا ومعه والده والمحامي الخاص به وصديقه منتصر والصحفية رودي، يقوم ستريو بتقديم عصائر لهم بعد أن يضع فيها حبوب هلوسة، ما يجعلهم يقومون بأفعال غريبة ويرقصون في الملهى الليلي ويتحدثون إلى الحيوانات بالفندق.



وفي اليوم التالي، عندما تأتي فريال مديرة الفندق، تجدهم جميعًا نائمون، فتبلغ الشرطة ليتم إلقاء القبض عليهم ومعهم ستريو ولكن بشخصيته الأخرى حيث يتحول نهارًا إلى شخص على النقيض تمامًا من ستريو الليلي، حيث يبدو ضعيف وجبان.



بعد الإفراج عنهم، وفي الفندق ليلًا، يشتبك ستريو الليلي مع ديبو وعبد المعبود، الشهير بسفاح جاردن سيتي، فيقوم الأخير بتسليط مجموعة من القطط المسكونة بالأرواح على ستريو، ثم يحبسه داخل شبكة كبيرة. ليثير بذلك التساؤل حول مصير ستريو، والذي ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة.

ديبو



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته مع محمد أنور، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.