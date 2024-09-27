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وزارة الثقافة تستضيف ختام الأسبوع الثقافى الكورى على المسرح الصغير بالأوبرا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تستضيف ختام الأسبوع الثقافى الكورى على المسرح الصغير بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية وتجسيدا لأهداف تطوير التعاون الفنى والثقافى  مع مختلف دول العالم  تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد  بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابعان لوزارة الثقافة  حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى التى اقيمت تحت شعار k- sound 
بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر  وذلك فى السابعة مساء السبت ٢٨ سبتمبر على المسرح الصغير.  

برنامج فعاليات أكاديمية الموسيقى 


يتضمن البرنامج  حفل ختامى لفعاليات أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية " جوجاك" لعام ٢٠٢٤،

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بالإضافة إلي عرض  موسيقي خاص من قبل المدربين باك جاي هيونج من اكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية والمدربين نوه يون جي وإوم يي جين لورشة عمل "آريرانج".
كما يختتم المعرض الفنى الذى أقيم على هامش الأسبوع الثقافى الكورى بقاعة زياد بكير وضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية والأريرانج الشعبية.
تعتبر الآريرانج  من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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