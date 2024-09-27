تيتا زوزو وبرغم القانون.. مسلسلات تنافس على الأعلى مشاهدة عبر watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس في قائمة الأعلى مشاهدة على WATCHI، وذلك بعد انطلاق عرضه خلال الأيام الماضية، واحتل المسلسل المركز الأول في الترتيب.



قصة مسلسل تيتا زوزو



والعمل يدور في إطار اجتماعي عائلي لايت، يتناول علاقة الأجداد بأحفادهم واختلاف الأجيال، وتقدم إسعاد يونس ضمن أحداثه شخصية وكيل وزارة الزراعة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشكلات وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.



والمسلسل من بطولة إسعاد يونس، صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، عابد عناني، نور محمود، سمر علام، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، مع عدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

مسلسل إنترفيو

كما تصدر مسلسل إنترفيو للفنانة الشابة رنا رئيس قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، خلال الأسابيع الماضية، ويحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة «WATCH IT»، وذلك بعد احتلاله المركز الأول في الفترة الماضية.

ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول فتاة تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة، وهو مكون من مكون من 8 حلقات فقط.

ويشارك في بطولة مسلسل إنترفيو بجانب رنا رئيس، كل من خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس في دور الجدة، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل برغم القانون

خطف مسلسل برغم القانون نظر الجمهور وذلك بعد عرض أولى حلقاته، والقضية الاجتماعية التي يتناولها العمل، وتصدره قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في قائمة الأعلى عبر منصة watch it،

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي، كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.