تامر عاشور يوجه رسالة شكر لطلاب جامعة بدر بعد حفله الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته بعد إحيائه حفله الأخير بجامعة بدر خلال الأيام الماضية، وسط جمهوره الذي دائمًا يشيد بجمال صوته واختياره لأغانيه الذي تجذب الجمهور لإستماعها فور طرحها بإستمرار.

و نشر تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا له من خلال الحفل، وأيضًا شارك متابعيه رسالة شكر لجمهوره قائلًا فيها: "اتبسط جدا جدا بالحضور الكبير لطلاب جامعة بدر وكان يوم فعلا حلو ومميز بشكركم جدا جدا".

الفنان تامر عاشور من حفله الأخير بجامعة بدر



آخر أعمال الفنان تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

و جاءت كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور كالتالي:

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك