نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن والإعلام يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "تتذكري؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الشركة الإماراتية مشكا للاستشارات الفنية، بالعرض الخاص لفيلم "تتذكري؟" في فوكس سينما ياس مول - مدينة أبوظبي، وسط حضور نجوم العمل وصناعه، وعدد غفير من أهل الصحافة والإعلام ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيلم من بطولة الفنانة نادين خوري والفنان ماهر صليبي، ومن إخراج ملاك منصورة، حيث يتناول الفيلم جانب هام من التحديات التي تجسدها شخصية ليلى في هذه الرحلة، حيث تعكس المعارك الداخلية التي نواجهها جميعًا في مراحل مختلفة من الحياة. مؤكدًا أنه لا يوجد وقت متأخر لمتابعة الأحلام وإعادة اكتشاف الذات.

حيث صرحت مخرجة العمل ملاك منصورة " استلهمت فكرة العمل من النساء في مجتمعي، أولهم أمي، لحقت حلمها ولو بعد حين، بدأت دراسة بعمر متقدم وحاليًا سجلت في الماجستير. أردت أن أروي قصة تمثل الصراع الداخلي الذي يعيشه الكثير من الناس في التوفيق بين توقعات المجتمع وأحلامهم الشخصية والرغبة في اكتشاف الذات من جديد" كما تضيف "في هذا الفيلم، كانت وسيلة البطلة 'ليلى' لإحياء شغفها القديم هي الحب".

وعن كيفية اختيارها لأبطال العمل " تم اختيار الممثلين بعناية فائقة لقدرتهم المميزة على تجسيد الشخصيات، ليس فقط من خلال أدائهم التمثيلي، ولكن أيضًا من خلال ملامحهم وتفاصيلهم الشكلية التي تتناسب تمامًا مع الأدوار، كما كان التناغم بين الشخصيات الرئيسية أمرًا ضروريًا لتوصيل قصة ليلى وتأثير الحب في إحياء شغفها بالحياة.

كما عبر الفنان ماهر صليبي عن سبب انجذابه لهذا العمل قائلًا "أنا من عشاق الأفلام القصيرة لأنها تستطيع إيصال الرسالة المطلوبة بشكل مكثف وفي زمن قصير" مضيفًا " جذبتني قصة الفيلم كونها تحمل رسائل إنسانية عالية الإحساس" أما عن تجربته الأولى مع المخرجة ملاك منصورة أكد " أنا من مشجعي الشباب في صناعة السينما وتجربتي الأولى مع ملاك كانت جميلة جدًا كونها تحمل روح الشباب المليئة بالتحدي وتعرف جيدًا ماذا تريد وما هي الرسائل التي تريد إيصالها، وأتمنى لها النجاح الدائم."

وعند الحديث عن دور المرأة الإماراتية في صناعة الأفلام في دولة الإمارات حاليًا؛ صرحت المخرجة الإماراتية ريحانة الهاشمي والشريك بشركة مشكا " أرى أنه يتنامى بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المرأة تشارك بقوة في مختلف مراحل الإنتاج الفني، سواء في الإنتاج أو الإخراج أو الكتابة، مع دعم ملحوظ من الجهات المعنية لتطوير المواهب النسائية، وهذا التقدم يعد جزءًا من رؤية أوسع لدعم صنّاع الأفلام والمبدعين في الدولة."

كما أضافت " من خلال شركة مشكا؛ نهدف إلى تقديم أعمال تعكس الأصالة والهوية الثقافية العربية، مع التركيز على تطوير المحتوى الفني الذي يحمل رسالة هادفة ويعزز من التجربة السينمائية الإماراتية والعربية".

أما الكاتب الإماراتي عبد العزيز المناعي والشريك بشركة مشكا صرح "تتميز مشكا بتركيزها الكبير على كتابة السيناريو لجميع أنواع المشاريع— سواء كانت أفلامًا أو محتوى تلفزيونيًا أو إعلانات. مهمتنا هي تمثيل أصواتنا وثقافتنا بشكل أصيل في القصص التي نرويها. نحن من بين القليل من الشركات في المنطقة التي تعمل بمفهوم "غرفة الكُتَّاب"، مما يسمح بالتعاون بين العديد من الكُتَّاب لخلق قصص أكثر تنوعًا وتكاملًا. هذه العملية التعاونية هي المفتاح لإنتاج قصص تلامس الجمهور على المستوى المحلي والعالمي.