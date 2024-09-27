"الراجعة فاجعة".. كزبرة يروج لفيلمه "الريمونتادا"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان أحمد بحر الشهير بـ “كزبرة” جمهوره لأحدث أعماله السينمائية “الريمونتادا”، وهو الجزء الثاني من فيلم “الحريفة” وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققه الجزء الأول وتصدر قائمة أعلى إيرادات في السينما المصرية.

ونشر كزبرة صورة تجمعه بأبطال العمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقًا:"الراجعة فاجعة..الحريفة ٢.. الريمونتادا".

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.