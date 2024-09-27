إلهام صفي الدين ل "دوت الخليج الفني": دوري في فيلم عنب كان مختلف أوي وضحكني الصراحة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - بأداء استثنائي، قدمت الفنانة إلهام صفي الدين، شخصية بسبوسة في فيلم "عنب" الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض في سينمات الوطن العربي، حيث أستطاعت إلهام صفي الدين أن تلفت الأنظار إليها بأول تجربة سينمائية خاضتها وشاركت فيها ألا وهي فيلم "عنب" بعد نجاحاتها الأخيرة في عدة أعمال درامية شاركت فيها أبرزها مسلسل "إمبراطورية ميم"، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" التي شاركت فيه في الموسم الرمضاني 2024.

و في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، أكدت الفنانة إلهام صفي الدين إنها تبحث عن الإختلاف في جميع أدوارها وهذا ما دفعها وشجعها لتقديم دور "بسبوسة"، كما كشفت لنا كواليس فيلم "عنب"، ورأيها بأول تجربة سينمائية لها، وما سر حماسها لأختيار هذا الدور، كما تحدثت آيضًا عن التحديات والصعوبات التي تواجهتها أثناء تحضيرها للشخصية.

الفنانة إلهام صفي الدين من العرض الخاص لفيلم “عنب”

و إليكم نص الحوار كاملًا:



حديثينا عن رأيك بأول تجربة سينمائية لكي؟

كانت مختلفة للغاية والعمل بأكمله كان مختلفًا عن أي عمل قمت بالمشاركة فيه من قبل لأن هو عمل كوميدي لايت، وجميع الأبطال بالفيلم بيموتوني من الضحك وأنا بحبهم جدًا، كما أن دوري هو دور مختلف دور شعبي لفتاة تدعى "بسبوسة" وهي تعمل في كباريه عند خالها فكانت تجربة جديدة ليس لها علاقة بأي عمل قمت به قبل ذلك، وأكملت أستمتعت جدًا وأنا بحضر للفيلم وآيضًا واحنا بنصور لأن اللوكيشن كان فيه حب كثير للغاية وكان هناك دعم للجميع الحمدلله.

ما الذي حمسك للمشاركة بفيلم "عنب" وتختاري هذا الدور بذاته؟

كان مختلف أو ي وضحكني أو ي الصراحة، وأنا كنت عايزة أعمل حاجة كوميدي لذيذة فالحمدلله إنه عجب الجمهور.

ما التحديات والصعوبات التي واجهتك في دور "بسبوسة"؟



أن هي شخصية بعيدة تمامًا عن شخصيتي وليس لها أي علاقة بي فكان يجب علي ان أذاكر الشخصية بإجتهاد وكان لازم أشتغل على نفسي بإستمرار، وكان لازم العب في الموضوع ويبقا عندي قلب جامد وأفك كدا وديه كانت تجربة مختلفة أو ي والحمدلله متحمسة للغاية.

حديثينا عن كواليس فيلم "عنب"؟

كانت لذيذة ولطيفة للغاية حيث جميعنا أستمتعنا للغاية وضحكنا سويًا وكلًا منا كان يبذل مجهودًا كبيرًا في دوره ولقد استمتعنا كثيرًا بالتجربة.

عندما تسمعي إسم "عنب" ماذا يأتي في ذهنك؟

عنب عادي ولكن العنب الأخضر أكثر وآيضًا شاركتنا إنها تحب ان توضع العنب الأخضر في الفريزر لا تعرف إذ كان أحد يفعل ذلك ولكنه في فصل الصيف يكون لذيذ ومنعش للغاية.

حديثينا عن تحضيراتك للفترة القادمة؟

حتى الآن لا يوجد شيئ مؤكد ولكن عندما يوجد شيئ سأخبركم.