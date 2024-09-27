علي الحجار نجم حفل وزارة الثقافة بمناسبة العيد ٥١ لنصر أكتوبر المجيد على خشبة مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة تقيم وزارة الثقافة إحتفالية نصر أكتوبر من تنفيذ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه أعلن الفنان تامر عبد المنعم أن علي الحجار هو نجم الإحتفالية التي سيشارك بها فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب للموسيقي من خلال أوبريت "مصر إيد واحدة".

أوبريت "مصر إيد واحدة" من كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، فيديو مابيينج شريف رضا والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

وأضاف "عبد المنعم" أن إحتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بيوم النصر يعد بمثابة نقطة الإنطلاق لبيت الفولكلور والفنون التراثية والشعبية وفقا لخطة وزارة الثقافة ورؤية معالي الوزير الدكتور أحمد هنو الداعم الحقيقي لمخطط إستعادة مكانة هذا البيت الفني العريق ووضعه من جديد علي الخريطة الثقافية.

وأكد تامر عبدالمنعم أن مسرح البالون سيشهد مرحلة رفع كفاءة لإستيعاب النشاطات المختلفة التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مسار صحيح يواكب معطيات العصر.