عمرو مصطفى أطيب واحد في الدنيا..أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - حل السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر ضيف على برنامج أسرار النجوم والذي تقدمه الإعلامية انجي علي على نجوم إف أم.

وكشف العديد من حياته العملية والشخصية وأعماله الفترة المقبلة.

وقال:"عمرو مصطفى أطيب واحد في الدنيا، ورغم بعض الزوبعات اللي بيعملها لكنه بيرجع بعد كده بمنتهى الحب لقواعده سالما، عمرو دياب حبيبي وأخويا الكبير وصاحب التاريخ الكبير، ومن حظي أكون في رحلته بهذا الكم من الأعمال والأغاني التي كتبتها له".

وأضاف:"عادل امام العمل معاه كان الهدف الأكبر في مسيرتي، وعرضت عليه في الأول ابن القنصل، لكنه مكنش مقتنع بيا في البداية ككاتب سيناريو".

تعرف على أعمال أيمن بهجت قمر الفترة المقبلة



وتابع:" فيه فيلمين شغالين عليهم، ريستارت مع تامر حسني وهنا الزاهد، ودخلنا فيلم جديد اسمه الهنا اللي أنا فيه من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وعندي مشروع ثالث اسمه هيروشيما مع أحمد نادر جلال وسأشارك في إنتاجه، فيه عمل سأقدم له جزء جديد ولكن لن أفصح عنه حاليا ما زال المشروع في إطار التنفيذ".

أيمن بهجت قمر يكشف عن كواليس أعماله الفنية



وأشار:" اهل الكهف هو أصعب فيلم كتبته، ومن أهم التجارب اللي قدمتها في مشواري،ودخلت في البداية فنون مسرحية تمثيل وكنت دفعة الفنان أحمد رزق ومحمود عبد المغني، وأغنية صور لمحمد حماقي ممكن أحولها فيلم، ومالي النهاردة لمحمد محيي بمثابة فيلم صغير".





وواصل:"شغال في المهنة دي من 33 سنة وقدمت أكتر من 500 أغنية وعدد كبير جدا من التترات".

واختتم:" طقوسي في كتابة الأغنية غير كتابة السيناريو، نفسي أكتب السيرة الذاتية لوالدي، وللأستاذ فؤاد المهندس".