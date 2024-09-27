في عيد ميلاد أروى جودة.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 27 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة أروى جودة، والتي تميزت بالإصرار والعزيمة والذكاء والطموح، وتميزت بالمصداقية والصبر في أعمالها الفنية.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ أروى جودة



نشأة أروى جودة



ولدت أروى جودة عام 1979 في المملكة العربية السعودية نظرًا لعمل والدها هناك لتقضي فترة طفولتها في السعودية، وتعود في شبابها إلى مصر.

بداية مشوار أروى جودة



بدأت أروى جودة عملها في عالم الفن والموضة في سنٍ مبكرة، إذ قدمت أول إعلانٍ تجاريٍ لها مع بلوغها عامها الثاني عشر، لتنطلق بعدها في مشوارها بعالم الأزياء، حتى مُنحت لقب أجمل عارضة أزياء في العالم.

أبرز محطاتها الفنية

بدأت أروى بعد مشاركتها في فيلم "الحياة منتهى اللذة"، بدور ثانوي إلى جانب حنان ترك، يوسف مرقدي، منة شلبي.

وبعذ هذا الفيلم، قدمت أروى العديد من الأعمال، إذ اكملت المشوار في فيلم مفيش غير كدا عام 2006، وجسدت دور دينا، الابنة الصغرى لنبيلة عبيد، أم الشهرة الحقيقة فكانت في فيلم على جمب يا أسطى، والتي شاركت في بطولته بجانب الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان آسر ياسين، وفيلم "العالمي"، و"الوتر"، و"المواطن اكس"، ويعد فيلم "أشباح أوروبا" آخر عمل سينمائي، والذي شاركت فيه بجانب الفنانة هيفاء وهبي، والفنان مصطفى خاطر