تفاصيل مواعيد العرض الثاني لمسلسل مسار إجباري على شاشة القاهرة والناس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت قناة القاهرة والناس،عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري، بطولة كل من عصام عمر وأحمد داش يوميًا في تمام الساعة الـ8 مساءً على شاشة القاهرة والناس، ابتداءً من 2 أكتوبر المقبل، والإعادة الساعة 12 صباحًا.

وحقق مسلسل مسار إجباري، لأحمد داش وعصام عمر في الموسم الرمضاني الماضي 2024 نسبًا عالية من المشاهدة يوميا وتصدر الترند طوال الشهر، واستطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية خلال الماراثون الرمضاني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير.

أحمد داش يعكف على تصوير فيلم نجوم الساحل



وفي سياق منفصل، يعكف أحمد داش على تصوير فيلم نجوم الساحل، مع كل من علي صبحي، مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، مغني الراب فليكس، وغيرهم، والعمل من إخراج رؤوف السيد.





أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين علي وحسين يكتشفان سرًا خطيرًا عن والدهما وأنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل إجباري

أبطال مسلسل مسار إجباري



مسلسل مسار إجباري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومكون من 15 حلقة، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

