تعرف على تفاصيل حفل نداء شرارة بالرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المفترض أن تقام في الرياض، حيث حرصت "نداء" على مشاركة جمهورها ببوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيها:"حبايبي في السعودية بستناكم في حفلتين في الرياض الحبيبة ٣و٤ أكتوبر على خشبة مسرح فوكالي الرياض الدرعيه بانتظاركم ".



تعليقات الجمهور على منشور نداء شرارة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نداء شرارة



والجدير بالذكر آخر أعمال نداء شرارة أغنية نفخر بملكة هاشمية من كلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقي خالد مصطفى، ويتضمن فيديو كليب الأغنية عدة لقطات من مشاركات الملكة رانيا في الأردن وإشرافها على المبادرات التي تكفلها