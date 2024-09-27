نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "عنب" لـ أيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "عنب" نجاحًا كبيرًا في إيراداته، خلال الأيام القليلة من عرضه.

و يتمتع الفيلم بقصة مشوقة وأداء مميز من طاقم العمل، أثار إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء. يتوقع البعض أن يستمر الفيلم في تحقيق نجاحات إضافية في الأسابيع المقبلة، مما يعكس اهتمام الجمهور بالسينما المحلية

وبلغت إيرادات الفيلم في ثاني أيام عرضه أمس في المركز الثالث، بايرادات بلغت 160 ألف جنيه.

أبطال فيلم عنب



فيلم عنب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أيتن عامر ومحمود حافظ ومحمد رضوان وتوني ماهر وإسلام إبراهيم ونور قدري ومحمود الليثي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أحمد نور.

وينافس فيلم عنب بجانب عدد من الأفلام من بينها اللعب مع العيال لمحمد إمام، وولاد رزق 3 لأحمد عز، وعاشق لأحمد حاتم، وإكس مراتي لهشام ماجد.