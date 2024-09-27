نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي علوى فى المركز الأخير بشباك التذاكر بـ جوازة توكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تراجع فيلم جوازة توكسيك في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية فى قائمة الإيرادات، وذلك وسط المنافسة القوية التي يشهدها الموسم.

وبلغت إيرادات أمس الخميس فى المركز الأخير حيث حقق إيرادات بلغت 739 جنيها فقط لا غير.



أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلي علوى وبيومي فؤاد ومحمد أنور وملك قورة وتامر هجرس وهيدي كرم ولورديانا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويشارك إلى جانب فيلم جوازة توكسيك فى شباك التذاكر عدد آخر من الأفلام من بينها عاشق لأحمد حاتم وإكس مراتي لهشام ماجد واللعب مع العيال لمحمد إمام وولاد رزق 3 وغيرهم.