نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم النجم أحمد السقا في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى بدورته الـ 14 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي، النجم أحمد السقا في ختام دورته الـ 14، وهى الدورة التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.

وتعاقد النجم أحمد السقا مؤخرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وجاري اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

وعُرض في السينمات مؤخرًا للنجم أحمد السقا فيلم "السرب" والذى يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

آخر أعمال أحمد السقا

وقدم النجم أحمد السقا في رمضان الماضى مسلسل "العتاولة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، حيث لاقى العمل تفاعلًا من المشاهدين، وهو ما أثار تداول بعض مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في المسلسل بجانب أحمد السقا، كل من، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.