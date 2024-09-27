نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذا الموعد..صناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضيوف برنامج منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال وصناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، وذلك مساءا يوم الجمعة المذاع على فضائية ON.

ومن المقرر أن يروى صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، تفاصيل وكواليس وتحضيرات الفيلم، بجانب ردود فعل الجمهور على الفيلم.

أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



ويتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي يعد من الأعمال الدرامية، قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.



أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وضم فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، وأيضًا المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجون محمد حفظي، رشا حسني، السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير أحمد طارق بيومي، مصممة الملابس ناردين إيهاب، المونتير أحمد الجندي، الموسيقار أحمد مصطفى زكي، مصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، محمد جمال المنتج منفذ، وعدد من فريق العمل.