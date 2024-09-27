نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجمبسوت باللون البينك.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير عبر "إنستجرام" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة بوسي، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة النجمة بوسي

و تألقت بوسي بإطلالة كلاسيك، وهي ترتدي جمبسوت باللون البينك اللامع الذي تليق بها وتبرز مدى جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها وأختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت المتميز.

آخر أعمال بوسي الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الفنانة بوسي بأحدث ظهور لها

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.

آخر أعمال بوسي السينمائية



قدمت آخر أعمالها في مجال السينما فيلم "إنت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، دارت الاحداث في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

كلمات أغنية "دنيا جديدة" لبوسي



لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

وأنا مش معاك الكون هلاك

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية