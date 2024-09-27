عمرو سلامه: اتقدم فى كاستنج 16 ألفا.. وقررت ماخترش حد بيعمل تيك توك فى البرنامج

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المخرج عمرو سلامة، المشرف العام على برنامج كاستنج ضيفاً في برنامج الراديو بيضحك التي تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090.

تحدث عمرو سلامة عن كواليس تصفية المتسابقين، قائلاً: "اتقدم عدد تجاوز الـ 16 ألف متسابق، وأنا بصراحة قلت محتاجين سنة عشان أفلتر العدد ده كله".

وأضاف: "في البداية قلت قاعدة عندى مش هتفرج على حد بيعمل تيك توك فشيلنا نصهم، وكان العدد برده رهيب وخايف أظلم حد معايا، وفضلنا نصفي لغاية لما قلت قبل التجربة اللى هنصورها نعمل تجربة أداء تكون أقوى واخترنا وقتها 55 ممثل وقعدنا نصفى لغاية لما وصلنا لعدد أقل".

وتابع: "أنا عاوز أشكر كل الناس اللى شغالين معانا لإنهم عملوا مجهود خرافى، عشان تصفية كل العدد اللى أتقدم في التجربة دى".

برنامج الراديو بيضحك

يذكر ان برنامج الراديو بيضحك تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفي، ويتم عرضة الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 5 مساء عبر إذاعة 9090.