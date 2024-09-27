أحمد فايق: عمرو سلامة من أكثر المخرجين صرامة في الكاستنج

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الإعلامي أحمد فايق ضيفاً في برنامج الراديو بيضحك التي تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة 9090.

وتحدث أحمد فايق عن سبب اختيار المخرج عمرو سلامة لبرنامج "كاستنج"، قائلاً: "لأن المشروع ده يجب أن يكون قائما على مخرج كبير وقوى وعنده خبرة ومصداقية في الشارع ومع اللى هيقدمه، ولإن اللى بيقدمه من نفس مستوى المخرج".

وأضاف: "وعمرو سلامة عنده تاريخ كبير في اختيار المواهب، ومن قريب كان بيحتفل مع أحمد داش وهو موهبته اللى اختارها ومكتشفه، فهو من أكثر المخرجين اللى بيكتشفوا المواهب من الأطفال والكبار".

وأيتكمل حديثه قائلا: "عمرو سلامة من أكثر المخرجين صرامة في الكاستنج ومش بيختار أي حد، وطريقة اختياره لا تخضع للأساليب التقليدية، وهو بنفسه بيختار بدقة جدا".

برنامج الراديو بيضحك

يذكر ان برنامج الراديو بيضحك تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفي، ويتم عرضة الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 5 مساء عبر إذاعة 9090.