نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات عمرو سلامة ببرنامج الراديو بيضحك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكن المخرج عمرو سلامة، المشرف العام على برنامج كاستنج في خطف قلوب الجماهير من خلال برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى،



وكشف عمرو عن كواليس تصفية المتسابقين، قائلًا: "اتقدم عدد تجاوز الـ 16 ألف متسابق، وأنا بصراحة قلت محتاجين سنة عشان أفلتر العدد ده كله".

وتابع: "في البداية قلت قاعدة عندى مش هتفرج على حد بيعمل تيك توك فشيلنا نصهم، وكان العدد برده رهيب وخايف أظلم حد معايا، وفضلنا نصفي لغاية لما قلت قبل التجربة اللى هنصورها نعمل تجربة أداء تكون أقوى واخترنا وقتها 55 ممثل وقعدنا نصفى لغاية لما وصلنا لعدد أقل".

واختتم: "أنا عاوز أشكر كل الناس اللى شغالين معانا لإنهم عملوا مجهود خرافى، عشان تصفية كل العدد اللى أتقدم في التجربة دى".

برنامج الراديو بيضحك يذاع الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 5 مساء وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090.