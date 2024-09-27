تواصل نجاح أغنية "زمان وجبر" لـ أحمد فريد واستمراره على الساحة رغم المنافسة الشديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

في ظل المنافسة القوية التي يشهدها عالم الموسيقى العربية، تواصل أغنية "زمان وجبر" للفنان أحمد فريد تحقيق نجاحات ملحوظة، حيث نالت الأغنية على إعجاب الجمهور.

أحمد فريد، الذي يعتبر واحدًا من أبرز الفنانين في الساحة الفنية، استطاع بفضل موهبته الفذة وكلماته المعبرة أن يرسخ مكانته في قلوب الجماهير. "زمان وجبر" تتناول موضوعات الحب والفراق بأسلوب فني مميز، مما جعلها resonate مع مختلف الفئات العمرية.

على الرغم من وجود العديد من الفنانين الجدد والمحترفين الذين يسعون لترك بصمتهم في السوق، إلا أن أحمد فريد تمكن من الحفاظ على شعبيته، حيث تجمع حفلاته جمهورًا كبيرًا يتوق للاستمتاع بأغانيه.

كما أن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال ساعده في توسيع قاعدة معجبيه، حيث يشارك بانتظام مقاطع من حياته اليومية وجلسات تصويره الجديدة، مما يعزز تواصله مع جمهوره ويزيد من ولائهم له.

تستمر "زمان وجبر" في التربع على عرش الأغاني الأكثر استماعًا، مما يعكس قدرة أحمد فريد على الابتكار والتجدد في ظل تغيرات السوق الموسيقية. يبدو أن الطريق أمامه لا يزال مفتوحًا لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة مع المشاريع الجديدة التي يخطط لها في المستقبل القريب.

لذا، يبقى أحمد فريد في صدارة المشهد الفني، وينتظر جمهوره المزيد من إبداعه في الأغاني القادمة، مما يجعلهم متشوقين لاستكشاف المزيد من قصصه الموسيقية.

كلمات أغنية زمان وجبر

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق