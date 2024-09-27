بعد طرح حلقاته اليوم عبر نتفليكس.. "البحث عن علا 2 " يتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “ البحث عن علا ٢” تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على نيتفليكس أمس

وتدور أحداث مسلسل "البحث عن علا 2" في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الفن، إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، أبرزهم: طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين،والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، ومن إخراج هادي الباجوري