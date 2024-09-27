نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام السقا ينضم لمسلسل أحمد العوضي رمضان 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد الفنان عصام السقا رسميا على المشاركة في مسلسل فهد البطل، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين عصام السقا وأحمد العوضي بعد مشاركته في فيلم الإسكندراني.

أبطال مسلسل فهد البطل رمضان 2025

والعمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه كلا من: عصام السقا، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية صنايعي رخام، ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية سواقة تروسيكل في منطقة شق التعبان، وتجسد لوسي دور صاحبة مصنع رخام، وتدور أحداث العمل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة.

آخر أعمال عصام السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال عصام السقا فيلم الاسكندراني، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.