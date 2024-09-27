نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... مروة نصر تعلن عن تأجيل طرح كليب "حلوة السهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت المطربة مروة نصر عن تأجيل طرح أحدث أغانيها الجديدة "حلوة السهرة"، وجاء ذلك القرار بعد الأحداث الراهنة في "لبنان" وحدادا على أرواح الشهداء، وخصوصا بعد أن كان من المفترض أن تقوم "مروة" بتصوير الأغنية خلال الأيام القادمة في "لبنان" استعدادا لطرحها، حيث تم عمل العديد من المعاينات والاستقرار علي لوكيشنات التصوير والتحضير لها ولكن جاء قرار التأجيل بعد الأحداث الأخيرة هناك.

وقد تم استبدالها بأغنية "أنا خايفة" والتي تم الاستقرار على طرحها خلال الفترة المقبلة على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتقوم "مروة" خلال هذه الأيام بالعديد من الجلسات الفنية للانتهاء من مرحله الماستر لتكون الأغنية جاهزة لطرحها.



تفاصيل أغنية أنا خايفة

أغنية "أنا خايفة" من كلمات تامر حسين وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر خالد رؤوف.