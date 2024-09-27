حفل غنائي يجمع رامي صبري وأحمد سعد وبهاء سلطان وإليسا بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كلا من النجم أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان لإحياء حفلا غنائيا ضخما والتي من المقرر إقامتها 25 أكتوبر علي مسرح أرينا الكويت، تحت شعار رباعية الموسم.

ومن المقرر أن يقدم النجوم مجموعة من أغانيهم المميزة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة.

وضعت الشركة المنظمة للحفل خطة مميزة لإقامة حدث ضخم يمتد لخمس ساعات، يقدم خلاله النجوم أغانيهم التي أحبها الجمهور على مر السنوات. يتضمن الحفل جولتين؛ الأولى يشارك فيها رامي صبري وبهاء سلطان، بينما تتواجد في الجولة الثانية أحمد سعد وإليسا.

وفي نفس السياق، بدأت الشركة المنظمة حملة الترويج عن الحفلة وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت علي صفحتها الشخصية قائلة: "حفل موسم الكويت يقدم رباعية الموسم 25 اكتوبر آرينا الكويت مع النجوم الفنانه إليسا الفنان رامي صبري الفنان بهاء سلطان الفنان احمد سعد”.