نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد عن عبير صبري: جرحتني جرح فظيع ومش عايزة أكلّمها تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ريهام سعيد عن تفاصيل خلافها مع الفنانة عبير صبري مؤكدة أنها الشخصية الوحيدة التي جرحتها بكلامها، وقت أزمتها مع طبيب التجميل وتشويه وجهها، وذلك خلال لقائها في برنامج ET بالعربي.

وقالت ريهام سعيد: "أنا لما بقال ناس كتير أوي منهم بيشجعوني وبيقولولي انتي زي القمر وانتي حلوة بس مفيش غير واحدة بس هي اللي جرحتني جرح فظيع".

وتابعت: “إحنا صحاب واشتغلنا مع بعض قبل كده بس هي قابلتني وقالتلي كلمة ضايقتني أوي وأنا كنت رايحة في حفلة على البحر وشفتها، كنت الوحيدة اللي حاطة ماكياج، وإنتي عارفة البحر ماينفعش تحطي ماكياج، فأنا وداخلة مدهونة قالتلي.. ما إنتِ كويسة أهو، انت بقى دراما كوين وبتحبي تعملي دراما”.

وأضافت: "أنا بعدها سبت الحفلة دي وركبت عربيتي وقعدت أعيط وكنت عايزة أقولها لو تعرفي كم الألم إللي فيا وانتي بتحفظي على نفسك وعلى وشك أوي”.

وأختتمت حديثها قائلة: “عبير صبري، بقول اسمها عشان مش عايزة أكلّمها تاني، لأن مش من واجب إنه هو يوقف جنبي، وما فيش حاجة يقدروا يعملوها لي، لكن إن تقُل خيرًا أو لتصمت”.