نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر الشرنوبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي، بزفافها أمس الخميس، على المنتج أحمد الجابري، وذلك في مدينة العلمين الجديدة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأسرة، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ناعمة برزت جمالها الطبيعي.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي



والجدير بالذكر آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل "رحيل" الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟