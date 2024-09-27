معمولة بلحن حد تاني.. عزيز الشافعي يكشف مفاجأة عن أغنية أنغام ومحمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الملحن عزيز الشافعي عن مفاجأة تتعلق بأغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش"، التي قدمتها الفنانة أنغام والفنان محمد رمضان في إعلان لإحدى الشركات.

وقال عزيز الشافعي، خلال إستضافته في برنامج "معكم" التي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي: "أغنية أنغام ومحمد رمضان كانت معمولة بلحن حد تاني وكلمات أيمن بهجت قمر وبعد كذا مقابلة محصلش اتفاق وبعدين كلموني قبل يومين من المقابلة اللي هيختاروا فيه الأغنية".

وأضاف: "لحنت الأغنية في نفس اليوم وعملتها وصعوبة الموضوع أنها كانت لأنغام وأيضا محمد رمضان لأنه بيغني بطريقة تانية مختلفة خالص وكأنها مستحيلة وكل واحد لقى نفسه في الاغنية، وحصل تغيير واحد في الأغنية طلبه محمد رمضان لكن أنغام لقت اللحن من الأول".