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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة ريهام حجاج لقائمة الفنانين المتضامنين مع أهل غزة ولبنان، وعبرت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تضامنها معهم.

ريهام حجاج تضامن مع أهل لبنان وغزة

وتضمنت ريهام حجاج مع لبنان وغزة خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة مع تصاعد الأحداث وسقوط الكثير من الشهداء، وشاركت صورة تكشف عن نزيف غزة ولبنان، وعلقت عليها قائلة: «لطفك يارب».

ريهام سعيد توجه رسالة شكر لـ ريهام حجاج

سبق، ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت من خلال خاصية الكابشن: "جنبي وهي ما تعرفنيش شجعتني وفضل عندها إصرار إنها تقومني من اللي كنت فيه وهى ملهاش أي مصلحة ولا محتاجة حاجة من حد، إنتي اللي بيقولوا عليه إبن ناس وجدعة بجد وأي حد طلع عليكي كلمة أو إختلف معاكي كان اسود متدايق منك بس عشان مش عارف يبقى في طيبتك ولا يبقى زيك ربنا هيفضل معاكي عشان انت كويسه بجد قلبي شكرا".

آخر أعمال ريهام حجاج

وكان مسلسل صدفة الذي عرض في رمضان 2024، هو اخر اعمال ريهام حجاج، تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، حسب ما أظهره البرومو التشويقي، يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" كلا من: الفنان خالد الصاوي، والنجمة سلوى خطاب، والفنان رشدي الشامي، والفنانة الشابة ميار الغيطي، والفنانة رباب ممتاز، والفنان فراس سعيد، وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.