نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. محمد رجب يستعد لمسلسله الجديد الحلانجي رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد رجب في مسلسل جديد بعنوان "الحلانجي"، المقرر عرضه رمضان 2025، والذي يشهد عودته إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات منذ أن قدم مسلسل علامة استفهام في موسم 2019.

محمد رجب يُحضر لمسلسل الحلانجي

ويعقد محمد رجب الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع معتز حسام من أجل التحضير لدوره بمسلسل الحلانجي، والاتفاق على كافة تفاصيل الشخصية.

قصة مسلسل الحلانجي

ويعتبر مسلسل الحلانجي من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويظهر خلاله محمد رجب بشخصية نصاب، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل الحلانجي

ويضم مسلسل الحلانجي بطولة كلا من: محمد رجب، دانا حلبي، فيما جاري ترشيح باقي أبطال التجربة منهن أيتن عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية أخرى، يرتبط محمد رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم جاري التحضير له، ومن المقرر الكشف تفاصيل هذه الأعمال فور الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين بها، وتحديد موعد بدء التصوير.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو ظهوره كضيف شرف في مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، وجسد رجب بالعمل شخصية أمير قلعة ألموت، والذي طرده حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين وهي الشخصية التي لعبها كريم عبدالعزيز في المسلسل.

وايضا شارك في مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميميجمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.