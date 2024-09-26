نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | دنيا ماهر لـ دوت الخليج الفني: أتمنى تقديم عمل درامي عن الخيال العلمي وأحب تكرار التعاون مع إياد نصار ومنى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الفنانة دنيا ماهر في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن القضية التي تتمنى تقديمها من خلال عمل درامي بللإضافة إلى الممثلين التي تتمنى تكرار العمل معهم مرة أخرى.



وقالت دنيا ماهر: "من الممكن أن أقدم مسلسل عن الخيال العلمي غالبًا، والإنسان ومخلوقات أخرى من صنع قناعاته يكتشفون الواقع والكون"

وعن الممثلين التي تود التعاون معهم أضافت:"يوجد ممثلين كتير لم اتعاون معهم أحب لو اتتني الفرصةلذلك، وزملاء أحب أن أعيد معهم العمل القائمة طويلة جدًا، كمثال إياد نصار. منى زكي مثلا ".

أحدث أعمال دنيا ماهر



يذكر أن يعرض الآن لدنيا ماهر مسلسل "تيتا زوزو " الذي تظهر به كضيف شرف،مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



تفاصيل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.