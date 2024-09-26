نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. ملك قورة تحتفل بحنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ملك قورة على الاحتفال بحنتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، شاركت مجموعة من الصور.

ملك قورة تحتفل بحفل حنتها

فاجأت ملك قورة جمهورها وظهرت بالصور وهي تحتفل بليلة الحنة الخاصة بها وهي ترتدي فستانا أبيض، وعلقت: ليلة حنة.

أخر إطلالات ملك قورة

سبق، وأثارت الفنانة ملك قوره الجدل مؤخرا بعدما خطفت الأنظار من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرًا أمام شاطئ البحر اثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس بحر، أبرزت جمالها ورشاقتها، وكتبت: "آخر أيام الصيف.. شمس ورمال وبحر ونعناع مثلج".

آخر أعمال ملك قورة

وكانت آخر أعمال ملك قورة هو فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

وايضا شاركت في فيلم "بعد الشر" مع علي ربيع، والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وشارك في بطولته كل من رحاب الجمل، أحمد رزق، ميرنا جميل، وآخرين من إخراج أحمد نادر جلال، وحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباس من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.