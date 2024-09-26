نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تحيي حفل ليالي مصر 11 أكتوبر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة الكبيرة انغام لإحياء حفل "ليالي مصر"، المقام في المتحف المصري الكبير، ومن المقرر ان تقام الحفل يوم 11 أكتوبر المقبل.

تفاصيل حفل أنغام في المتحف المصري الكبير

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها في المتحف المصري عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

تعاون أنغام ومحمد رمضان

كشف الملحن عزيز الشافعي في تصريحات لبرنامج «معكم» بضيافة الإعلامية منى الشاذلي، عن مفاجأة بشأن أغنية «الساعات الحلوة مبتخلصش» للفنانة أنغام والفنان محمد رمضان، قائلا:«أغنية أنغام ومحمد رمضان كانت معمولة بلحن حد تاني وكلمات أيمن بهجت قمر وبعد كذا مقابلة محصلش اتفاق.

وأضاف عزيز:" وبعدين كلموني قبل يومين من المقابلة اللي هيختاروا فيه الأغنية، لحنت الأغنية في نفس اليوم وعملتها وصعوبة الموضوع أنها كانت لأنغام وأيضا محمد رمضان لأنه بيغني بطريقة تانية مختلفة خالص وكأنها مستحيلة وكل واحد لقى نفسه في الاغنية، وحصل تغيير واحد في الأغنية طلبه محمد رمضان لكن أنغام لقت اللحن من الأول».

أحدث حفلات أنغام

ومن ناحية أخرى، تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

تفاصيل ألبوم أنغام الجديد

وسبق، وطرحت أنغام ألبوم "تيجي نسيب" الذي يضم 12 أغنية، وتم إطلاقه ضمن موسم صيف 2024، وضم الألبوم، منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، ««خليك معاها».

اخر اعمال أنغام

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها.