نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول بطولة درامية مطلقة.. نور النبوي يتصدر الإعلان التشويقي لمسلسل 6 شهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت منصة Watch It، على حسابها الرسمي الإعلان التشويقي لمسلسل “6 شهور” في أول بطولة درامية للنجم الصاعد نور النبوي، وهذا استعدادًا لعرض المسلسل قريبًا على المنصة. والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما. ويشارك في بطولته نور إيهاب ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.



تفاصيل الإعلان التشويقي



وفي الإعلان التشويقي نرى نور وهو يخرج من مصعد حاملًا حقيبته، وعلى وجهه علامات التوتر والترقب، ما يوحي بأنه مقبل على شيء مصيري، قائلًا "يا رب.. بسم الله".

آخر أعمال نور النبوي السينمائية



يأتي هذا بعد النجاح الذي حققه نور النبوي على مستوى السينما من خلال بطولة فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وشارك نور في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

آخر أعمال نور النبوي الدرامية



وفي الدراما، كان نور النبوي قد تألق في السباق الرمضاني الأخير 2023 من خلال مسلسلي؛ الأجهر، الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم عمرو سعد، ناهد السباعي، دُرة، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، وإخراج ياسر سامي. والمسلسل الملحمي الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح.

جائزة أفضل ممثل شاب



وقبلها تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مسلسلي راجعين يا هوى بطولة النجم خالد النبوي، ونقل عام بطولة النجم محمود حميدة.