نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان الحصري تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد رحلة علاج طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية إيمان الحصري علي مشاركة رحلتها العلاجية مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحدثت عن تطورات حالتها الصحية بعد رحلة علاج استمرت 3 سنوات.

إيمان الحصري تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكتبت إيمان الحصري: «في رحلة علاجية امتدت على مدى 3 سنوات، خضعت لـ 10 عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائما إلى نقطة البداية».

إيمان الحصري تكشف عدد العمليات التي خضعت لها

وأضافت الحصري: «الآن، وأنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11، وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم بعد 3 سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة، حصل فيها المتهم في البداية على حكم بالسجن لمدة سنتين.

واستكملت إيمان:" في النهاية خفف الحكم إلى 3 أشهر مع وقف التنفيذ! رغم أن العقوبة، المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح، تعد هينة مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه، إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانا لحقيقة المتهم، منذ البداية، لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو السعي وراء عقوبة بحد ذاتها، بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر، قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحا لا تندمل".

معاناة إيمان الحصري مع المرض

وواصلت الحصري: " كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم، لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت، الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي مآس تترك أثرا دائما في حياة المرضى وأسرهم. ورغم الحكم المخفف الذي صدر، أنا مؤمنة تماما أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي، حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة».

واختتمت: «في ختام هذه الرحلة القضائية الطويلة والشاقة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق الدفاع القانوني الذي وقف بجانبي منذ اللحظة الأولى، وفي نفس السياق، لا أستطيع أن أغفل عن تقديم كل الشكر والامتنان للفريق الطبي المصري الذي كان له الدور الأكبر في إنقاذ حياتي بفضل مهاراتهم واحترافيتهم، وضميرهم الحي، تمكنت من تجاوز مراحل صعبة في رحلتي العلاجية، هؤلاء الأطباء أثبتوا لي أن الأمل موجود، وأن هناك من يضع مصلحة المريض في المقام الأول».

نبذة عن إيمان الحصري

وتعتبر إيمان الحصري هي إعلامية ومقدمة برنامج مساء دي إم سي كانت قد أجرت عملية جراحية في أحد المستشفيات بالقاهرة في عام 2021، وبسبب خطأ طبي أثناء العملية اضطرت لإجراء عدد من العمليات الجراحية الكبيرة